Абитуриентам в аспирантуру не засчитают сертификат по иностранному языку

В Украине больше не будут засчитывать языковые сертификаты как результаты языкового экзамена при поступлении в аспирантуру.

Соответствующие изменения согласованы приказом Министерства образования и науки Украины. Документ официально вступил в силу.

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Поступающим не засчитают сертификат по иностранному языку

Так, теперь сертификаты тестов TOEFL, или International English Language Testing System, или Cambridge English Language Assessment по английскому языку, TestDaF по немецкому языку, DELF или DALF по французскому языку не будут засчитывать вместо результатов вступительных экзаменов.

Зато для допуска к поступлению на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства, в этом году абитуриенту обязательно надо предоставить результаты единого вступительного экзамена.

Он будет состоять из двух частей:

тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего);

ТЗНК (тест общих учебных компетентностей).

За блок по иностранному языку участник ЕВИ, который планирует поступать в аспирантуру, должен набрать не менее 130 баллов (9 тестовых баллов).

За блок ТЗНК поступающий в аспирантуру должен набрать минимум 5 тестовых баллов, чтобы преодолеть "пороговый" балл и получить возможность участвовать в дальнейшей вступительной кампании.

Завершается регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру

В Украине 29 мая завершается регистрация для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ).

По состоянию на 27 мая в приемные комиссии вузов обратились и получили экзаменационные листки более 167 тысяч потенциальных участников.

Сдавать ЕВИ в Украине стремится 164 631 человек, за рубежом – 2740.

Для каждого участника, который получил экзаменационный лист, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру".

Доступ к ней – по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.

До 17 июня участники, зарегистрированы на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.