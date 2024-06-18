В МОН заявили о значительном количестве желающих стать аспирантами
Источник:LB.ua
Вскоре в Украине начнется вступительная кампания. Получить степень доктора философии или доктора искусства в этом году хотят 140 тысяч человек.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что для прохождения единого вступительного экзамена, который является обязательным условием допуска к конкурсному отбору в аспирантуру, зарегистрировалось 140 тысяч человек.
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Сколько человек стремится стать аспирантами 2024 года
Чиновник при этом уточнил, что в то же время ежегодно, до полномасштабной войны, было около 5 тысяч аспирантов.
Чтобы вы понимали, традиционно в аспирантуре было 3,5 тысячи бюджетников и примерно 1200 – 1500 контрактников. То есть 5 тысяч – это наш нормальный уровень,
– заявил Винницкий.
И добавил, что во время войны с 2022 года эта цифра ежегодно увеличивалась.
Два года назад в аспирантуру поступили 15 тысяч, в прошлом году – 18 тысяч,
– сообщил заместитель главы МОН.
Также добавил, что реформирование системы высшего образования требует постоянной борьбы с реалиями.
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Можно ли еще зарегистрироваться на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру
- Появилась возможность регистрации на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру в Украине в дополнительный период.
- Дистанционная регистрация включает сканирование документов и указание выбора места прохождения экзаменов.
- Не забудьте о создании информационной страницы для участников испытаний с доступом по номеру экзаменационного листа и РIN-коду.
- Возможность получения экзаменационного листа – лично или по почте.
- Дополнительный период регистрации продлится до 21 июня 2024 года.