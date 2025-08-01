Участники основных сессий единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ), необходимого для поступления в аспирантуру, получили результаты. Их можно найти в кабинетах участников испытаний.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В соответствующей вкладке также доступна опция формирования экзаменационной карточки.

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Что должны знать поступающие в аспирантуру?

Экзаменационная карточка нужна для поступления в аспирантуру украинских вузов. Участники ЕВВ также могут загрузить карточку результатов. В ней указано, под каким номером участник выполнял каждое задание, какие он дал ответы и количество набранных баллов за каждое задание.

Результаты ЕВВ по шкале 100 – 200 баллов получили путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицей № 20 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

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Организацию составления тестовых заданий ЕВВ и подготовку наборов тестовых заданий для ЕВВ обеспечивал Научно-методический центр ВФПО. В случае возникновения вопросов относительно особенностей этих тестов следует обращаться к специалистам этого учреждения.