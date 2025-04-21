МОН подготовило проект программы вступительного экзамена в аспирантуру

Министерство образования и науки Украины подготовило проект программы единого вступительного испытания по методологии научных исследований для поступления в аспирантуру. Ведомство предлагает его для общественного обсуждения.

Цель документа – удовлетворение права поступающих на ознакомление с программой ЕВВ по методологии научных исследований. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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МОН подготовило проект вступительного экзамена в аспирантуру

Тест ЕВВ для будущих аспирантов будет иметь четыре структурных раздела:

"Наука и научные исследования в современном мире";

"Общее представление о методологии научного исследования";

"Система организации научной деятельности";

"Представление научных исследований".

Больше всего заданий теста посвятят общему представлению о методологии научного исследования. Удельный вес этого раздела составит 45%.

Науке и научным исследованиям в современном мире и системе организации научной деятельности посвятят 25% и 24% заданий соответственно.

Наименьший удельный вес будет иметь раздел о представлении научных исследований – 6%.

Замечания и предложения к указанному проекту принимают до 1 мая на электронную почту svitlana.didusenko@mon.gov.ua.

Результаты обсуждения должны разместить на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.

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