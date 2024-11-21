Можно ли будет в 2025 году поступить в аспирантуру по контракту и получить отсрочку

21 ноября 2024, 13:59
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Автор: Мария Волошин

В 2024 году Министерство образования и науки Украины отменило набор на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру. Причиной стал ажиотаж среди абитуриентов призывного возраста, которые благодаря обучению хотели получить отсрочку.

В 2025 году также могут отменить возможность поступления на дневную форму по контракту в аспирантуру. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в интервью "Украинским новостям".

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Отменят ли в 2025 году поступление в аспирантуру по контракту

Бабак отметил, что аспирантуру в течение последних двух с половиной лет использовали для уклонения от мобилизации.

Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы каждый год выпускали лишь несколько тысяч. Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки,
– сказал нардеп.

Также он ответил на вопрос о том, или и в дальнейшем в Украине ограничат поступление на очное обучение по контракту в аспирантуру, чтобы не дать возможности абитуриентам призывного возраста уклониться от мобилизации.

Я думаю, что да. На самом деле мы еще не подходили к глубокому анализу этого вопроса, только поверхностно, но до конца года мы договорились с Министерством проанализировать на одном из заседаний комитета. Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику,
– заявил Бабак.

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Какие изменения произошли при поступлении в аспирантуру 2024 

  • В 2024 году Минобразования Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру, чтобы отсеять уклонистов от настоящих абитуриентов.
  • ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
  • Количество бюджетных мест обещали увеличить до 7000.
  • По контракту оставили заочную и вечернюю формы, которые не предусматривают отсрочки от мобилизации.
  • Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
  • Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).