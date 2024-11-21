Можно ли будет в 2025 году поступить в аспирантуру по контракту и получить отсрочку

В 2024 году Министерство образования и науки Украины отменило набор на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру. Причиной стал ажиотаж среди абитуриентов призывного возраста, которые благодаря обучению хотели получить отсрочку.

В 2025 году также могут отменить возможность поступления на дневную форму по контракту в аспирантуру. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в интервью "Украинским новостям".

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Отменят ли в 2025 году поступление в аспирантуру по контракту

Бабак отметил, что аспирантуру в течение последних двух с половиной лет использовали для уклонения от мобилизации.

Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы каждый год выпускали лишь несколько тысяч. Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки,

– сказал нардеп.

Также он ответил на вопрос о том, или и в дальнейшем в Украине ограничат поступление на очное обучение по контракту в аспирантуру, чтобы не дать возможности абитуриентам призывного возраста уклониться от мобилизации.

Я думаю, что да. На самом деле мы еще не подходили к глубокому анализу этого вопроса, только поверхностно, но до конца года мы договорились с Министерством проанализировать на одном из заседаний комитета. Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику,

– заявил Бабак.

Какие изменения произошли при поступлении в аспирантуру 2024