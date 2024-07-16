Поступающие в колледжи подали уже более 200 тысяч заявлений на обучение

В рамках вступительной кампании этого года поступающие в учреждения профессионального предвысшего образования уже подали более 216 тысяч заявлений на поступление. В частности, по основным и небюджетным конкурсным предложениям.

Такие данные по состоянию на 15 июля. Данные о конкурсном балле, в соответствии с которым формируют рейтинговые списки, будут обновлять постепенно после сдачи поступающими творческих конкурсов и собеседований в колледжах.

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Поступающие в колледжи подали более 200 тысяч заявлений

Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуют статусы заявлений, наличие квот, информацию о коэффициентах.

Отметим, что прием заявлений от поступающих в колледжи на базе 9 классов завершили.

Подача заявлений в колледжи после 11 класса или профтеха по собеседованиям и творческими конкурсами, которые сейчас составляют поступающие в учебных заведениях, будет происходить до 22 июля.

Для поступления в колледж не нужно подавать результаты НМТ.

Для поступления по сертификатам НМТ/ЗНО заявления будут принимать до 18:00 2 августа.

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Поступающие, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в колледжах и найти специальности по определенным параметрам.

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