МОН обнародовало проект Порядка приема в колледжи в 2025 году

Министерство образования и науки Украины опубликовало для обсуждения общественности проект Порядка приема на обучение для получения профессионального предвысшего образования в 2025 году. Документ содержит информацию об особенностях, сроках и этапах поступления в колледжи.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Поступить в колледжи могут выпускники 9-х, 11-х классов, а также абитуриенты, которые уже имеют другие уровни образования.

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Что предусматривает проект Порядка приема в колледжи в 2025 году

Поступление в колледжи будет происходить на основе результатов собеседования или творческого конкурса и рассмотрения мотивационного письма.

Вместо собеседования можно будет использовать результаты национального мультипредметного теста 2022 – 2025 годов.

Поступление будет происходить с помощью электронного кабинета. Его надо создать в определенные сроки.

В 2025 году будут сохранены все льготы для определенных Порядком категорий поступающих, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе,

– указано в Проекте.

Общественное обсуждение документа продлится до 4 декабря.

Замечания и предложения можно присылать на электронный адрес olena.shykova@mon.gov.ua.

Отчет о результатах общественного обсуждения обнародуют на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.