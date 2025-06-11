Как и когда регистрировать электронный кабинет для поступления в колледж

С 25 июня выпускники 9 классов могут регистрировать электронные кабинеты для поступления в колледжи Украины. Регистрация продлится до 20 октября 2025 года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Подать заявление можно будет с 1 по 14 июля 2025 года.

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Как зарегистрироваться абитуриентами на основе 9 классов

Для начала стоит ознакомиться с инструкцией о создании электронного кабинета и подачи заявлений. В этом помогут:

Если во время регистрации возникла ошибка, с алгоритмом действий ознакомьтесь здесь.

Затем поступающему нужно зайти на официальную страницу "Вступ-2025" на сайте ЕГЭБО .

После – найти блок "Поступление для получения высшего, профессионального предвысшего образования" и нажать кнопку "Электронный кабинет абитуриента".

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Что нужно для регистрации

Для регистрации нужны:

электронная почта, к которой вы имеете доступ: она будет логином для входа в кабинет, также на нее поступит письмо активации;

пароль для входа в кабинет – его надо придумать и запомнить;

данные документа о БСО: серия (2 буквы) и номер (8 цифр);

номер документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, загранпаспорт, РНОКПП и т.д.

После регистрации и активации кабинета добавьте в него контактные телефоны и собственное фото.

Важно! В кабинет НЕ нужно загружать никаких документов. Если вам не удалось зарегистрировать электронный кабинет, вы можете обратиться в местное учреждение профессионального предвысшего образования для получения очной консультации.

Если вы уже зарегистрировались и активировали кабинет, МОН рекомендует до 1 июля:

ознакомиться с конкурсными предложениями на сайте "Вступ-2025" и подготовить тексты мотивационных писем, которые надо добавлять к каждому заявлению;

если имеете льготы для поступления, нужно обратиться в учебное заведение с подтверждающими документами для внесения этой информации в ЕГЭБО до момента подачи первого заявления;

ознакомиться с новым перечнем отраслей знаний и специальностей (специализаций).

Обратите внимание! Сохраните обновленный перечень и коды: эта информация понадобится при подаче заявлений в электронном кабинете абитуриента.

Подробная инфографика здесь.

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Как зарегистрироваться выпускникам 11 классов или с дипломом квалифицированного рабочего

Для поступающих, которые подают документы в колледжи после окончания 11 классов или на основе диплома квалифицированного рабочего (КР), регистрация электронных кабинетов стартует 1 июля и продлится до 20 октября 2025 года.

Прием заявлений для поступающих на основе 11 классов или диплома КР:

по собеседованию и творческим конкурсам состоится с 5 по 26 июля.

с сертификатом НМТ – с 5 июля до 2 августа.

Чтобы не пропустить сроки, основные даты вступительной кампании здесь.

Ранее мы рассказывали, когда начнется регистрация заявлений на поступление в вузы в 2025 году.