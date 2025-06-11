Как и когда регистрировать электронный кабинет для поступления в колледж
- Регистрация электронных кабинетов для выпускников 9 классов в рамках вступительной кампании в колледжи продолжается с 25 июня до 20 октября 2025 года.
- Регистрация для выпускников 11 классов или с дипломом квалифицированного рабочего начинается 1 июля, а подача заявлений – с 5 июля.
С 25 июня выпускники 9 классов могут регистрировать электронные кабинеты для поступления в колледжи Украины. Регистрация продлится до 20 октября 2025 года.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Подать заявление можно будет с 1 по 14 июля 2025 года.
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Как зарегистрироваться абитуриентами на основе 9 классов
Для начала стоит ознакомиться с инструкцией о создании электронного кабинета и подачи заявлений. В этом помогут:
- Текстовая версия инструкции;
- Видеоинструкция.
Если во время регистрации возникла ошибка, с алгоритмом действий ознакомьтесь здесь.
Затем поступающему нужно зайти на официальную страницу "Вступ-2025" на сайте ЕГЭБО .
После – найти блок "Поступление для получения высшего, профессионального предвысшего образования" и нажать кнопку "Электронный кабинет абитуриента".
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Что нужно для регистрации
Для регистрации нужны:
- электронная почта, к которой вы имеете доступ: она будет логином для входа в кабинет, также на нее поступит письмо активации;
- пароль для входа в кабинет – его надо придумать и запомнить;
- данные документа о БСО: серия (2 буквы) и номер (8 цифр);
- номер документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, загранпаспорт, РНОКПП и т.д.
После регистрации и активации кабинета добавьте в него контактные телефоны и собственное фото.
Важно! В кабинет НЕ нужно загружать никаких документов. Если вам не удалось зарегистрировать электронный кабинет, вы можете обратиться в местное учреждение профессионального предвысшего образования для получения очной консультации.
Если вы уже зарегистрировались и активировали кабинет, МОН рекомендует до 1 июля:
- ознакомиться с конкурсными предложениями на сайте "Вступ-2025" и подготовить тексты мотивационных писем, которые надо добавлять к каждому заявлению;
- если имеете льготы для поступления, нужно обратиться в учебное заведение с подтверждающими документами для внесения этой информации в ЕГЭБО до момента подачи первого заявления;
- ознакомиться с новым перечнем отраслей знаний и специальностей (специализаций).
Обратите внимание! Сохраните обновленный перечень и коды: эта информация понадобится при подаче заявлений в электронном кабинете абитуриента.
Подробная инфографика здесь.
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Как зарегистрироваться выпускникам 11 классов или с дипломом квалифицированного рабочего
Для поступающих, которые подают документы в колледжи после окончания 11 классов или на основе диплома квалифицированного рабочего (КР), регистрация электронных кабинетов стартует 1 июля и продлится до 20 октября 2025 года.
Прием заявлений для поступающих на основе 11 классов или диплома КР:
- по собеседованию и творческим конкурсам состоится с 5 по 26 июля.
- с сертификатом НМТ – с 5 июля до 2 августа.
Чтобы не пропустить сроки, основные даты вступительной кампании здесь.
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