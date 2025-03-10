Порядок приема на обучение в колледжи в 2025 году утвердили

Министерство образования и науки Украины согласовало Порядок приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2025 году. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Оксен Лисовой.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться колледжи при организации приема абитуриентов.

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Как будет происходить поступление в колледжи в 2025 году

В документе прописали даты проведения всех этапов вступительной кампании. Определили также особенности поступления абитуриентов, относящихся к льготным категориям, и тому подобное.

Интересно! В 2025 году поступать в колледжи и на бюджет, и на контракт можно будет по результатам собеседования по одному или двум предметам, или творческого конкурса и рассмотрения мотивационных писем.

Вместо собеседования поступающие могут также по желанию подать результаты НМТ 2022 – 2025 годов.

Поступающие на творческие и спортивные специальности вместо собеседования должны пройти творческий конкурс в колледжах, в которых планируют учиться.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Каждое учебное заведение в Правилах приема, по предварительным данным, самостоятельно будет определять минимальное значение конкурсного балла, с которым абитуриента допустят к участию в конкурсном отборе в колледжи.

Ранее Министерство образования и науки Украины обнародовало правила приема в вузы в 2025 году.