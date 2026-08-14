Нужно успеть: что нужно знать абитуриентам, поступающим в колледжи после 11 класса
В Украине завершается процесс выполнения требований, необходимых для зачисления абитуриентов в колледжи на бюджетные места. Однако речь идет о тех, кто поступает после 11 класса.
Об этом сообщает Osvita.ua. Завершающим этапом вступительной кампании для этих абитуриентов станет зачисление, которое состоится не позднее 18:00 19 августа.
Что нужно знать абитуриентам колледжей
Абитуриенты, которые до 18:00 14 августа не выполнили требования к зачислению, на данное конкурсное предложение зачислены не будут.
После выполнения абитуриентами требований к зачислению списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, обновляются.
Абитуриентам, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут быть даны рекомендации к зачислению на бюджетные места, если такие места появились после обновления списков. Но не позднее 12:00 17 августа.
Абитуриенты, получившие рекомендации к зачислению после обновления списков, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 18 августа.
Зачисление абитуриентов на контрактную форму обучения состоится не позднее 12:00 30 августа.
Перевод на вакантные бюджетные места с контрактной формы обучения проводится не позднее 30 августа.
При этом поступить на контрактную форму обучения в случае дополнительного зачисления можно не позднее 15 октября.
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Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения в отрасли.
Первые колледжи, которые примут участие в эксперименте, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказы на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировано ввести новые профессии, новые учебные программы и т. д.