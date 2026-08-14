Про це інформує Osvita.ua. Завершальним етапом вступної кампанії для цих абітурієнтів стане зарахування, яке відбудеться не пізніше ніж 18:00 19 серпня.
Що мають знати вступники до коледжів
Вступники, які до 18.00 14 серпня не виконали вимоги до зарахування, на цю конкурсну пропозицію зараховані не будуть.
Після виконання вступниками вимог до зарахування списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюють.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Вступникам, з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку, можуть надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця, якщо такі місця з’явилися після оновлення списків. Але не пізніше ніж 12:00 17 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 18 серпня.
Зарахування вступників на контракт відбудеться не пізніше ніж 12.00 30 серпня.
Переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 30 серпня.
Водночас вступити на контракт у випадку додаткового зарахування можна не пізніше ніж 15 жовтня.
Цікаво 24 Канал розповідав, на яких спеціальностях буде більше державних місць у коледжах.
Які зміни у професійній освіті запланували?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми тощо.