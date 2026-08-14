Про це інформує Osvita.ua. Завершальним етапом вступної кампанії для цих абітурієнтів стане зарахування, яке відбудеться не пізніше ніж 18:00 19 серпня.

Що мають знати вступники до коледжів

Вступники, які до 18.00 14 серпня не виконали вимоги до зарахування, на цю конкурсну пропозицію зараховані не будуть.

Після виконання вступниками вимог до зарахування списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюють.

Вступникам, з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку, можуть надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця, якщо такі місця з’явилися після оновлення списків. Але не пізніше ніж 12:00 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 18 серпня.

Зарахування вступників на контракт відбудеться не пізніше ніж 12.00 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 30 серпня.

Водночас вступити на контракт у випадку додаткового зарахування можна не пізніше ніж 15 жовтня.

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