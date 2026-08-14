Об этом сообщает Osvita.ua. Завершающим этапом вступительной кампании для этих абитуриентов станет зачисление, которое состоится не позднее 18:00 19 августа.

Что нужно знать абитуриентам колледжей

Абитуриенты, которые до 18:00 14 августа не выполнили требования к зачислению, на данное конкурсное предложение зачислены не будут.

После выполнения абитуриентами требований к зачислению списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, обновляются.

Абитуриентам, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут быть даны рекомендации к зачислению на бюджетные места, если такие места появились после обновления списков. Но не позднее 12:00 17 августа.

Абитуриенты, получившие рекомендации к зачислению после обновления списков, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 18 августа.

Зачисление абитуриентов на контрактную форму обучения состоится не позднее 12:00 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места с контрактной формы обучения проводится не позднее 30 августа.

При этом поступить на контрактную форму обучения в случае дополнительного зачисления можно не позднее 15 октября.

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