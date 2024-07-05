Министр Клименко анонсировал открытие лицея МВД в Кривом Роге

В Кривом Роге откроет двери еще один – пятый – лицей Министерства внутренних дел. Учебный год в учебном заведении стартует 15 октября.

Об этом после рабочей поездки в Днепр рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Сначала на обучение смогут зачислить 50 учеников.

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В Кривом Роге будет еще один лицей МВД

Клименко отметил, что с начала приема заявок на поступление в лицеи МВД получили немало отзывов и пожеланий. Поэтому учли самый популярный запрос.

Министр также рассказал, что в лицее Днепра уже завершают ремонтные работы.

С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов,

– сообщил Клименко.

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Что известно о наборе в лицее МВД