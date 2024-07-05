Министр Клименко анонсировал открытие лицея МВД в Кривом Роге
Источник:Игорь Клименко
В Кривом Роге откроет двери еще один – пятый – лицей Министерства внутренних дел. Учебный год в учебном заведении стартует 15 октября.
Об этом после рабочей поездки в Днепр рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Сначала на обучение смогут зачислить 50 учеников.
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В Кривом Роге будет еще один лицей МВД
Клименко отметил, что с начала приема заявок на поступление в лицеи МВД получили немало отзывов и пожеланий. Поэтому учли самый популярный запрос.
Министр также рассказал, что в лицее Днепра уже завершают ремонтные работы.
С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов,
– сообщил Клименко.
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Что известно о наборе в лицее МВД
- Недавно МВД объявило набор в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания.
- На обучение приглашали детей украинских Героев, а в первую очередь – детей погибших, раненых, пленных или пропавших без вести сотрудников МВД.
- Министр Клименко отметил, что важным условием для поступления является базовое среднее образование.
- Вступительная кампания продлится до 16 июля.
- Цель набора – формирование сообщества патриотической и мотивированной молодежи, чтобы дети могли получить качественное современное образование и развиваться в комфортных условиях.