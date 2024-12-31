Какие специальности стали самыми популярными среди поступающих в магистратуру в 2024 году

31 декабря 2024, 12:51
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Автор: Мария Волошин

В этом году на магистратуру в вузах зачислили 121 423 человека. Больше всего заявлений поступающие подали на специальность "Право".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Две другие самые популярные специальности среди поступающих на магистратуру – "Психология" и "Менеджмент".

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Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в магистратуру в 2024 году

В целом самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений) на магистратуру в 2024 году следующие:

  • Право – 27 639;
  • Психология – 24 620;
  • Менеджмент – 20 557;
  • Компьютерные науки – 16 037;
  • Среднее образование – 13 497;
  • Публичное управление и администрирование – 9 079;
  • Инженерия программного обеспечения – 8 413;
  • Экономика – 7985;
  • Маркетинг – 7458;
  • Филология – 6 236.


Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в магистратуру 2024

Самыми популярными вузами по количеству поданных заявлений от абитуриентов стали:

  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и другие.

  • Ранее мы информировали о том, какие специальности чаще всего выбирали поступающие на бакалавриат в вузы в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.