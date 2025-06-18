Отдельные поступающие в магистратуру будут сдавать три экзамена

Нынешние абитуриенты в магистратуру уже получили свои приглашения на экзамены. Совсем скоро они будут проходить вступительные испытания.

Части абитуриентов для того, чтобы стать магистрантами в 2025 году, надо сдать три обязательных вступительных экзамена. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующую норму нынешнего Порядка приема в учреждения высшего образования.

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Что должны знать поступающие в магистратуру об экзаменах

Так, три экзамена должны сдать поступающие, которые намерены получать образование по творческим, художественным и спортивным специальностям.

Это все специальности отрасли "Культура, искусство и гуманитарные науки", кроме "Филологии", и специальности "Физическая культура и спорт" и "Архитектура и градостроительство".

Лица, которые поступают на эти специальности, должны сдать единый вступительный экзамен или предоставить результаты ЕВЭ за 2023 или 2024 год.

Также они должны предоставить результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) за 2025 год в соответствии с выбранной специальностью.

Кроме того, такие абитуриенты будут сдавать профессиональный экзамен в учебном заведении – то есть проходить творческий конкурс.

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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025

Вступительные испытания в магистратуру в этом году стартуют вскоре.

Даты проведения ЕВЭ и ЕФВЭ в 2025 году следующие:

21 июня – 12 июля – основной период;

29 июля – 18 августа – дополнительный период.

Результаты экзаменов в магистратуру 2025 станут известны: