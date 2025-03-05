МОН утвердило условия поступления в магистратуру в 2025 году

Министерство образования и науки Украины согласовало Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии и доктора искусства в 2025 году. В документе прописаны даты всех этапов вступительной кампании и формулы расчета конкурсного балла.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. Порядок также содержит таблицы перевода тестовых баллов единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в рейтинговые и тому подобное.

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Что должны знать поступающие в магистратуру

Конкурсный отбор магистрантов в вузы будет происходить по результатам ЕВЭ, ЕФВВ, ЕДКИ, профессионального экзамена, профессионального зачета, собеседования и рассмотрения мотивационных писем.

Абитуриенты также смогут поступать по результатам ЕВЭ 2023 или 2024 годов.

Поступающие смогут подать в совокупности по всем основам поступления до пятнадцати заявлений: из них пять – на бюджет и до десяти – на контракт.

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Также документ нормирует вопрос перекрестного поступления.

Заметим, что в 2025 году для поступления на магистратуру по некоторым специальностям поступающие должны иметь диплом бакалавра именно по этим специальностям. Например, 081 "Право" и 293 "Международное право".

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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025

Даты проведения ЕВЭ и ЕФВЭ в 2025 году следующие:

21 июня – 12 июля – основной период;

29 июля – 18 августа – дополнительный период.

Результаты экзаменов в магистратуру 2025 станут известны: