7 мая, 21:22
Какого уровня будут задания ЕВЭ по иностранному языку
Основні тези
- Задания ЕВЭ по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не превышают уровень В1, что позволяет работать с иноязычной литературой.
- Регистрация на ЕВЭ, ЕФВВ и ЕВВВ продолжается до 23 мая.
Задания единого вступительного экзамена по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не выходят за пределы уровня В1. Это подчеркивают в Украинском центре оценивания качества образования.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Osvita.ua. То есть уровень задач по иностранному языку для поступающих не является слишком высоким, но предусматривает возможность в дальнейшем работать с иноязычной литературой.
Смотрите также В МОН рассказали, уменьшается ли количество поступающих в Украине
Что известно о заданиях ЕВЭ по иностранному языку
В целом задания ЕВи по иностранному языку предусматривают проверку:
- общего понимания текста;
- выборочного понимания текста;
- проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений.
От этого зависит возможность будущего ученого обрабатывать иноязычные источники.
Смотрите также Как будущие магистранты будут сдавать экзамены ЕВЭ и ЕФВВ
В Украине продолжается регистрация на ЕВИ, ЕФВВ и ЕВВ
- 2 мая стартовала регистрация абитуриентов в магистратуру и аспирантуру для сдачи единого вступительного экзамена, единого вступительного экзамена по специальности и единого вступительного экзамена по методологии научных исследований.
- Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов в очном или дистанционном формате.
- Для успешной регистрации абитуриент должен подать сформированный пакет документов, обратившись в любой вуз, необязательно в тот, куда планирует поступать.
- Для дистанционной регистрации абитуриент должен иметь квалифицированную электронную подпись, которую он должен наложить на заполненную анкету-заявление.
- В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, который является необходимым документом для допуска участника ЕВИ, ЕВВ и ЕФВВ в экзаменационный центр в Украине.
- В целом регистрация на экзамены будущих магистрантов и аспирантов продлится до 23 мая.