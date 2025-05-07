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Учеба Образование в Украине Какого уровня будут задания ЕВЭ по иностранному языку
7 мая, 21:22
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Какого уровня будут задания ЕВЭ по иностранному языку

Мария Волошин
Основні тези
  • Задания ЕВЭ по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не превышают уровень В1, что позволяет работать с иноязычной литературой.
  • Регистрация на ЕВЭ, ЕФВВ и ЕВВВ продолжается до 23 мая.

Задания единого вступительного экзамена по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не выходят за пределы уровня В1. Это подчеркивают в Украинском центре оценивания качества образования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Osvita.ua. То есть уровень задач по иностранному языку для поступающих не является слишком высоким, но предусматривает возможность в дальнейшем работать с иноязычной литературой.

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Что известно о заданиях ЕВЭ по иностранному языку

В целом задания ЕВи по иностранному языку предусматривают проверку:

  • общего понимания текста;
  • выборочного понимания текста;
  • проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений.

От этого зависит возможность будущего ученого обрабатывать иноязычные источники.

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В Украине продолжается регистрация на ЕВИ, ЕФВВ и ЕВВ

  • 2 мая стартовала регистрация абитуриентов в магистратуру и аспирантуру для сдачи единого вступительного экзамена, единого вступительного экзамена по специальности и единого вступительного экзамена по методологии научных исследований.
  • Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов в очном или дистанционном формате.
  • Для успешной регистрации абитуриент должен подать сформированный пакет документов, обратившись в любой вуз, необязательно в тот, куда планирует поступать.
  • Для дистанционной регистрации абитуриент должен иметь квалифицированную электронную подпись, которую он должен наложить на заполненную анкету-заявление.
  • В случае успешной регистрации абитуриент должен получить оригинал экзаменационного листа, который является необходимым документом для допуска участника ЕВИ, ЕВВ и ЕФВВ в экзаменационный центр в Украине.
  • В целом регистрация на экзамены будущих магистрантов и аспирантов продлится до 23 мая.