Стартовала регистрация на специальную сессию ЕВЭ

В Украине 12 августа началась регистрация на специальную сессию единого вступительного экзамена. Результаты ЕВЭ нужны для поступления в магистратуру и аспирантуру.

Она продлится до 19 августа. Сдать экзамен в это время смогут те, кто не смог принять участие в основной или дополнительной сессии или хотят пересдать экзамен и улучшить результат.

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Началась регистрация на специальную сессию ЕВЭ

В течение 12 – 19 августа абитуриент должен обратиться лично или дистанционно в приемную комиссию вуза и предоставить сканированные копии регистрационных документов.

Участие в специальной сессии ЕВИ является платным. Поступающий должен заплатить 879 гривен.

Регистрация на ЕВЭ будет считаться завершенной только после поступления средств от абитуриента на счет Украинского центра оценивания качества образования.

Оплатить средства за участие в спецсессии ЕВЭ абитуриенты должны в течение 12 – 22 августа.

Специальная сессия единого вступительного экзамена состоится в течение 12 – 14 сентября.

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Когда придет приглашение

Для зарегистрированных абитуриентов / абитуриенток на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создадут информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний". Доступ к ней будут осуществлять по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.

До 9 сентября (включительно) зарегистрированные участники получат приглашение на своих информационных страницах "Кабинет участника вступительных испытаний".