"Посуд" или "посуда": тысячи украинцев до сих пор путают, какое из этих слов правильное

Кухня – это место, где рождаются не только вкусные блюда, но и языковые привычки. Именно здесь можно услышать немало слов, которые мы привыкли считать украинскими, хотя на самом деле литературная норма предлагает другие названия.

Почему в украинском языке нет слова "посуда" – рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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Не говорите "посуда": как правильно по-украински?

Чашки, тарелки, миски, бокалы, кастрюли... Мы пользуемся ими каждый день, но даже названия всех этих предметов нередко произносим неправильно. Многие по привычке говорят – "посуда", хотя украинский литературный язык предлагает другое слово.

Правильно – "посуд". Это изделия из глины, стекла, металла и т. п., которые используются для приготовления или подачи еды, напитков и т. п., а также для хранения пищевых продуктов. Именно эту форму фиксируют академический "Словарь украинского языка", "Украинское правописание" и словарь "Горох".

Слово "посуда" считается ненормативным, ведь оно возникло под влиянием русского языка.

История этого слова уходит корнями в праславянские времена. Оно связано с глаголом "судити" в его древнем значении – "вмещать", "класть в сосуд". От этой же основы происходят слова "посудина", "судок", "судно". То есть изначально речь шла не о самих вещах, а о емкости, в которой что-то хранили или подавали.

Со временем слово "посуда" стало общим названием всех предметов, предназначенных для приготовления, подачи и хранения пищи.

Кстати, есть еще и слово "посудина". Это отдельная емкость: бутылка, банка, кувшин, миска или другой предмет, который может служить сосудом.

Интересно! У украинцев есть и другое слово – "начиння", которым называют и посуду, и все хозяйственные предметы – совокупность предметов какой-либо сферы применения, быта, а каждый из них имеет свое название, даже несколько в разных регионах, например "черпак".

Самую древнюю посуду на территории Украины археологи датируют VII–VI тысячелетиями до нашей эры. Ее изготавливали представители трипольской культуры, а многие кувшины и миски украшали сложными спиральными орнаментами, которые до сих пор восхищают исследователей. Почти в каждом историческом музее Украины есть образцы трипольской посуды.

Музей в Триполье: смотрите видео

А сегодня посуда – это удобство, безопасность, экологичность, стиль, статус и настроение, ведь выбор посуды для приготовления, хранения и сервировки – огромный!

Поэтому, если хотите, чтобы ваша речь звучала естественно и соответствовала нормам украинского языка, выбирайте слово "посуд". Оно имеет давнюю историю, зафиксировано в словарях и уже много веков является единственным литературным названием того, без чего не обходится ни одна кухня.