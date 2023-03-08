Зачем учителям повышения квалификации и сколько часов в год нужно набрать

Согласно закону об образовании каждый педагог обязан ежегодно повышать свою квалификацию. Сколько часов повышения квалификации нужно набрать и нужно ли это, если учитель переходит в другую школу – читайте в статье.

Вопросы аттестации и повышения квалификации учителей регулируются ключевыми законодательными актами. В частности, законом об образовании, постановлением правительства и типовым положением об аттестации педагогов.

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Сколько часов повышения квалификации в год нужно набрать

Каждый педагог должен каждый год увеличивать свою квалификацию с учетом особенностей.

Общее количество академических часов для повышения квалификации педагогического работника в течение пяти лет, оплачиваемой за счет государственного и местных бюджетов, должно быть минимум 150 часов.

Из них не менее 10 процентов обязательно должны быть направлены на усовершенствование знаний и навыков в части работы с учащимися с особыми образовательными потребностями.

Зачем нужно повышение квалификации для учителей

Педагогический работник обязан проходить повышение квалификации ежегодно. Он самостоятельно выбирает конкретные формы, виды, направления и субъекты предоставления образовательных услуг по повышению квалификации.

В то же время посещение тех или иных курсов повышения квалификации не дает привилегий педагогическим работникам в вопросах "замен", допуска к работе, сохранению и распределению педагогической нагрузки. Замещение временно отсутствующих педагогических работников, распределение педагогической нагрузки между ними осуществляется директором общего среднего образования.

По результатам аттестации определяется:

соответствие педагога занимаемой должности,

присваиваются или подтверждаются квалификационные категории,

присваиваются педагогические звания.

Кроме того, решение аттестационной комиссии может служить основанием для увольнения педагога с работы.

В то же время учитель признается соответствующим занимаемой должности, если:

имеет образование, отвечающее требованиям, определенным нормативно правовыми актами в области образования;

выполняет должностные обязанности в полном объеме;

прошел повышение квалификации.

Однако даже если аттестационная комиссия принимает решение о несоответствии педагогического работника занимаемой должности, руководитель заведения может расторгнуть трудовой договор.

В случае перехода педагогического работника в другое учебное заведение в год проведения очередной аттестации, за ним сохраняются установленные предварительной аттестацией квалификационные категории и педагогические звания до следующей аттестации.

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