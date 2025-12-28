Не говорите "з наступающим": как правильно на украинском поздравить с Новым годом

Вскоре украинцы будут праздновать Новый –2026 –год. По восточному календарю это будет год Красной Огненной Лошади.

Языковеды же напоминают, чтобы вы не поздравляли других "с наступающим" годом. 24 Канал подскажет правильные формы поздравлений с праздником.

Как поздравлять с Новым годом на украинском языке?

Накануне Нового года стоит вспомнить правильные формы поздравлений с праздником.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко говорит, что неправильно поздравлять с "наступающим" Новым годом.

Украинские словари не знают слова "наступаючий". С "наступаючим" – это суржик,

– акцентировал педагог.

И добавил, что в канун праздника советуют поздравлять других так:

З прийдешнім Новим роком"

З передсвятом!

Лучше, по мнению учителя, поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности – просто: "С Новым годом!".

В общем языковеды советуют избегать несвойственные украинскому языку активные причастия настоящего времени, которые заканчиваются на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спящая, слабнучий, наступающий).

Новый год ни на кого не наступает, а приходит или "настає",

– отмечает ресурс "Язык – ДНК нации".

И добавляют, что не стоит переводить каждое слово отдельно, поскольку у нас есть свои традиционные поздравления.



Как поздравлять с Новым годом на украинском / "Язык – ДНК нации"

Как правильно писать "Новый год"?