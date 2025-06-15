Какие приятные слова можно сказать папе ко Дню отца, рассказывает 24 Канал.

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Поздравления ко Дню отца

15 июня в Украине празднуют День отца. Сегодня отцы в Украине – это не только защитники своих семей, но и защитники Родины, которых с нетерпением ждут домой.

Тем кто рядом, и тем кто далеко стоит сказать или отправить теплые слова поздравления. И помните в украинском языке есть отец и папа (татечко, татусь, татко) и отнюдь не папа.

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С Днем отца! Вы – настоящие герои для своих детей, опора, поддержка и вдохновение. Пусть каждый день приносит вам радость, тепло семейного уюта и гордость за своих детей!

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Тату, ти – наш захист і сила,

В твоєму серці – мудрість щира.

З Днем батька! Будь здоровий,

Хай щастя буде в домі твоїм!

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Папа, ты – моя сила, моя поддержка и лучший друг! Спасибо тебе за мудрость, заботу и бесконечную любовь. С Днем отца! Желаю тебе здоровья, счастья и множество счастливых моментов!

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Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

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Сегодня твой день, тату! Ты – пример мужества, доброты и справедливости. Спасибо за жизненные уроки, за твое большое сердце и за то, что всегда рядом. Пусть этот день принесет тебе много радости и тепла!

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Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

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Тату, сегодня официальный день, когда можно похвастаться своими суперспособностями! Ведь ты – мастер ремонта, стратег семейного бюджета и чемпион папиных шуток! С Днем отца, пусть все твои таланты ценятся ежедневно!

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Дорогой папа, ты не просто глава семьи, ты – наш вдохновитель, наш советчик и наша самая крепкая опора. Спасибо за твою любовь, силу и терпение. Желаю тебе крепкого здоровья, радости и теплых семейных моментов!

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Тату, твоя поддержка – самый ценный подарок в жизни! Спасибо тебе за каждый мудрый урок, за твою доброту и за тепло, которое ты даришь. Пусть этот день будет полон счастливых мгновений!

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Ты – наш супергерой без плаща, но с большим сердцем! Твои подвиги – это каждая прочитанная сказка, каждый решенный вызов и каждое доброе слово. С Днем отца! Будь счастлив сегодня и каждый день!

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Жизнь – это путешествие, и ты всегда был нашим капитаном! Спасибо за мудрость, заботу и силу, которыми ты ведешь нашу семью. Желаю тебе радости, спокойствия и незабываемых моментов!

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Папа, поздравляю с твоим официальным днем! Сегодня ты можешь законно отдохнуть, позволить детям сделать себе кофе и насладиться статусом самого мудрого мужчины в доме. С Днем отца!

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Ваша забота, внимание, время проведенное вместе и теплые слова – лучший подарок для отца. А если вы приготовите любимое лакомство или вручите подарок, о котором он мечтает – день будет удачным!

С Днем отца дорогие мужчины!