Які приємні слова можна сказати татусеві до Дня батька, розповідає 24 Канал.

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Привітання до Дня батька

15 червня в Україні святкують День батька. Сьогодні батьки в Україні – це не лише захисники своїх родин, а й захисники Батьківщини, яких з нетерпінням чекають додому.

Тим хто поруч, і тим хто далеко варто сказати чи надіслати теплі слова привітання. І пам'ятайте в українській мові є батько і тато (татечко, татусь, татко) і аж ніяк не папа.

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З Днем батька! Ви – справжні герої для своїх дітей, опора, підтримка і натхнення. Нехай кожен день приносить вам радість, тепло родинного затишку і гордість за своїх дітей!

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Тату, ти – наш захист і сила,

В твоєму серці – мудрість щира.

З Днем батька! Будь здоровий,

Хай щастя буде в домі твоїм!

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Татку, ти – моя сила, моя підтримка і найкращий друг! Дякую тобі за мудрість, турботу і нескінченну любов. З Днем батька! Бажаю тобі здоров’я, щастя та безліч щасливих моментів!

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Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

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Сьогодні твій день, тату! Ти – приклад мужності, доброти і справедливості. Дякую за життєві уроки, за твоє велике серце і за те, що завжди поруч. Нехай цей день принесе тобі багато радості та тепла!

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Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

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Тату, сьогодні офіційний день, коли можна похвалитися своїми суперздібностями! Адже ти – майстер ремонту, стратег сімейного бюджету і чемпіон татусевих жартів! З Днем батька, нехай усі твої таланти цінуються щодня!

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Дорогий тату, ти не просто глава сім’ї, ти – наш натхненник, наш порадник і наша найміцніша опора. Дякую за твою любов, силу та терпіння. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості та теплих сімейних моментів!

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Тату, твоя підтримка – найцінніший подарунок у житті! Дякую тобі за кожен мудрий урок, за твою доброту і за тепло, яке ти даруєш. Нехай цей день буде сповнений щасливих миттєвостей!

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Ти – наш супергерой без плаща, але з великим серцем! Твої подвиги – це кожна прочитана казка, кожен вирішений виклик і кожне добре слово. З Днем батька! Будь щасливий сьогодні і щодня!

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Життя – це подорож, і ти завжди був нашим капітаном! Дякую за мудрість, турботу та силу, якими ти ведеш нашу сім’ю. Бажаю тобі радості, спокою та незабутніх моментів!

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Тату, вітаю з твоїм офіційним днем! Сьогодні ти можеш законно відпочити, дозволити дітям зробити собі каву і насолодитися статусом наймудрішого чоловіка в домі. З Днем батька!

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Ваша турбота, увага, час проведений разом та теплі слова – найкращий подарунок для батька. А якщо ви приготуєте улюблений смаколик чи подаруєте дарунок, про який він мріє – день буде вдалим!

З Днем батька дорогі чоловіки!