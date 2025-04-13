Как красиво поздравлять и отвечать на поздравления на Вербное воскресенье

Сегодня, 13 апреля, православные христиане и греко-католики отмечают Вербное воскресенье. В этот день верующие освящают ивовые веточки.

После поздравляют друг друга с праздником и легонько бьют освященной вербой. А как красиво приговаривать и здороваться на праздник, расскажет 24 Канал.

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Как красиво здороваться на Вербное воскресенье

Традиционным на Вербное воскресенье у христиан является приветствие "Слава Ісусу Христу". Ответ при этом – "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!", "Слава навіки!".

Украинцы также после освящения вербового ветви, когда бьют им друг друга, поздравляют с праздником, произнося: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень". На Западе Украины эту поговорку могут употреблять и как приветствие.

Можно употреблять еще и такие варианты:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.

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Что святят на Вербное воскресенье

В Украине традиционным атрибутом этого праздника является верба. Часто можно услышать, что украинцы на Вербное воскресенье святят вербу или баську, шутку, котики, лозу.

На Галичине освященную вербовую ветвь называют шуткой или баськой. В центральной Украине всегда освящали вербу.

В некоторых регионах Украины ивовые веточки еще называют "котиками" или лозой.

Поэтому стоит помнить, что верба, лоза, баська, шутка, котики – это все слова, которыми украинцы в разных регионах называют освященное в последнее воскресенье перед Пасхой вербовое ветви.