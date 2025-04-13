Опісля вітають один одного зі святом і легенько б'ють освяченою вербою. А як красиво примовляти і вітатися на свято, розповість 24 Канал.

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Як красиво вітатися на Вербну неділю

Традиційним на Вербну неділю у християн є привітання "Слава Ісусу Христу". Відповідь при цьому – "Навіки-віків! Амінь", "Слава навіки Богу!", "Слава навіки!".

Українці також після освячення вербового гілля, коли б'ють ним один одного, вітають зі святом, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень". На Заході України цю примовку можуть вживати і як вітання.

Можна вживати ще й такі варіанти:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.

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Що святять на Вербну неділю

В Україні традиційним атрибутом цього свята є верба. Часто можна почути, що українці на Вербну неділю святять вербу або ж баську, шутку, котики, лозу.

На Галичині освячену вербову гілку називають шуткою або баською. В центральній Україні завжди освячували вербу.

У деяких регіонах України вербові гілочки ще називають "котиками" або ж лозою.