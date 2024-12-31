Не говорите "С наступающим": как правильно поздравить с Новым годом

В ночь с 31 декабря на 1 января Украина и мир будут встречать Новый –2025 – год. По китайскому календарю это будет год Зеленой Деревянной Змеи.

Стихией этого зодиака является дерево. 24 канал в свою очередь в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно рассказать о праздновании и традициях на украинском языке.

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Как правильно поздравить и рассказать на украинском о Новом годе

У девяносто второй подборке подскажем, в частности, какие суржиковые слова не стоит употреблять, когда рассказываете о Новом годе и его праздновании. Но прежде всего помните: Новый год – не наступаючий, а прийдешній.

наступаючий – прийдешній;

Символическими цветами 2025 года станут производные цвета дерева: зеленый, желтый, золотой. Традиционно эти цвета ассоциируют с богатством и теплом.

год – рік;

празнік – свято;

цвєт – колір;

зельоний – зелений;

жолтий – жовтий;

В странах Европы главный зимний праздник – Рождество. Новый год тоже празднуют, но преимущественно в семейном кругу. При этом в разных странах есть свои интересные традиции празднования Нового года.

Интересно! Надо подчеркивать НовИй, а не НОвий рік.

празнованіє – святкування;

страна – країна;

Украинцы также любят этот праздник. Ежегодно они радовались встрече Нового года по-особенному, устраивая различные празднования. 31 декабря называли щедрым, или богатым, к нему готовили богатый праздничный стол. 1 января в основном все отдыхали. Война все изменила.



Как рассказать на украинском о Новом годе / фото Валентины Полищук, 24 Канал

віддихати – відпочивати;

декабрь – грудень;

январь – січень;

вітати, поздоровляти;

Зато сейчас украинцы желают друг другу мира, добра и Победы! При этом когда поздравляете, поздравляете друг друга, не говорите: "З наступаючим Новим роком!", "З наступаючим вас!". Говорите: "З прийдешнім Новим роком!", "З передноворіччям!".