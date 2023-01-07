"Христос ся рождает!": как правильно здороваться на украинском на Рождество
7 января украинцы отмечают светлый праздник – Рождество Христово. В этот день они желают друг другу добра, согласия, мира и благополучия.
А во время войны – еще и мира и победы. А вот как правильно здороваться в этот светлый праздник, читайте в материале 24 Канала.
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Как правильно здороваться на Рождество
Во время рождественских праздников украинцы часто используют различные формы приветствия. Часто можно услышать следующие:
- Христос родился!;
- Христос рождается!;
- Христос ся рождает!
На самом деле все эти формы приветствий правильны. Так что смело можете их использовать, когда здороваетесь на Рождество.
К слову, разные варианты рождественских поздравлений можно услышать в разных регионах Украины. Это связано с местными традициями.
Что интересно, по мнению священников, форма приветствия "Христос рождается" – более богословское понятие. Оно означает, что Бог должен постоянно обновляться в наших сердцах.
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При этом отвечать на такие рождественские поздравления следует так:
- "Славим Его!";
- "Славите Его!".
Также часто вы можете услышать приветствие словами колядки от колядников: "Добрый вечер тебе, господин хозяин, радуйся! Ой радуйся, земле, Сын Божий родился! ".
Колядники на Рождество / фото из Википедии
К слову, именно колядники раньше были прорицателями счастливой судьбы у украинцев на рождественские праздники.
Также в это непростое для Украины время стоит желать друг другу "Светлых праздников" да "Мирного Рождества!"Так что победы и мира нам, дорогие украинцы! Христос Рождается! Славим Его!