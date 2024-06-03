Поступление в аспирантуру 2024: какие правила действуют и какие новации не пропустить

В этом году все поступающие в аспирантуру (в любое научное учреждение или вуз на любую специальность), как и поступающие в магистратуру, должны сдать ЕВЭ – единый вступительный экзамен.

Экзамен должны сдавать те абитуриенты, кто планирует учиться на бюджете, и те, кто намерен получать образование на контракте.

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Что должны знать поступающие в аспирантуру в 2024 году

Только наличие результатов единого вступительного экзамена за 2024 или 2023 годы дает право будущему аспиранту участвовать во вступительном экзамене в том вузе или научном учреждении, где он планирует получать степень доктора философии / доктора искусства.

В Украине в дальнейшем при поступлении в аспирантуру не будут засчитывать сертификаты тестов TOEFL, или International English Language Testing System, или Cambridge English Language Assessment по английскому языку, TestDaF по немецкому языку, DELF или DALF по французскому языку вместо результатов вступительных экзаменов. Для допуска к поступлению на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства, в этом году абитуриенту обязательно надо предоставить результаты единого вступительного экзамена

В соответствии с Правилами приема вуза лицам, которые поступают для получения степени доктора философии / доктора искусства в аспирантуру (адъюнктуры, творческой аспирантуры, ассистентуры-стажировки) на основе магистратуры по другой области знаний (специальности), чем та, которая указана в их дипломе, могут установить дополнительные вступительные испытания.

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Что содержит вступительный экзамен

Единый вступительный экзамен состоит из двух частей:

тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего);

ТЗНК (тест общих учебных компетентностей).

На выполнение ЕВЭ абитуриентам предоставят 120 минут. Из них ориентировочно 45 минут стоит выделить на выполнение заданий по иностранному языку, и 75 минут – на выполнение теста общей учебной компетентности.

В то же время поступающие во время теста смогут самостоятельно распределять время в пределах отведенных 120 минут.

За тест общей учебной компетентности абитуриент может получить максимально 33 балла, за тест по иностранному языку – максимально 30 баллов. Полученные тестовые баллы переводят в баллы по шкале 100 – 200 баллов для участия во вступительной кампании.

Задания тестов составляют в соответствии с программой теста общей учебной компетентности и программой теста по иностранным языкам.

Какой минимальный тестовый и рейтинговый балл

Будущие аспиранты должны сдать ЕВЭ и набрать как минимум 130 рейтинговых баллов по тесту по иностранному языку.

Так, в тесте по иностранному языку необходимо предоставить как минимум 9 правильных ответов, то есть 9 тестовых баллов.

За тест общей учебной компетентности участник экзамена должен преодолеть порог "сдал / не сдал", что составляет в этом году 5 тестовых баллов, которые составят 100 рейтинговых баллов.

Только наличие сертификата с соответствующим баллом дает разрешение на дальнейшее прохождение вступительных испытаний уже в ЗВО или научном учреждении.

Отметим, что регистрация на экзамен продолжалась в течение 7 – 29 мая. Поступающие, которые по уважительной причине не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации, могут это сделать в дополнительный. Он продлится с 17 по 21 июня.

Какой комплект документов для регистрации потребуется

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Для успешной регистрации необходимо сформировать комплект документов:

анкета-заявление;

документ, удостоверяющий личность;

учетная карточка налогоплательщика;

фотография для документов;

справка, выдана по месту учебы, относительно планового завершения обучения и получения диплома в год поступления;

документ о полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень);

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых (специальных) условий для прохождения ЕВЭ.

Этот комплект надо подать лично или отправить на электронный адрес приемной комиссии вуза.

Приемная комиссия осуществляет регистрацию при условии личного присутствия абитуриента или дистанционно. В таком случае абитуриент должен наложить на анкету-заявление КЭП (квалифицированную электронную подпись).

После обработки документов приемной комиссией в случае личной регистрации абитуриент должен получить экзаменационный лист.

В случае дистанционной регистрации поступающий получит сканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес. Оформленный экзаменационный лист будет храниться в приемной комиссии.

Поступающий должен забрать свой экзаменационный лист не позднее чем за две недели до начала вступительных испытаний.

После успешной регистрации до 17 июня участники основной сессии экзамена получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Участники дополнительной сессии получат приглашения до 26 июля.

Основная сессия ЕВЭ продлится с 24 июня по 15 июля, дополнительная – с 31 июля по 14 августа.

Информацию о результатах ЕВЭ по шкале 100 – 200 баллов разместят на информационных страницах участников основной сессии до 20 июля.

Участники дополнительной сессии ЕВЭ получат свои официальные результаты до 20 августа.

В случае успешной сдачи экзамена поступающий в аспирантуру получает сертификат, который подает в отдел аспирантуры вместе с другими документами, и готовится к вступительным экзаменам в том учебном заведении или научном учреждении, где планирует учиться.

Как готовиться к ЕВЭ

Чтобы качественно подготовиться к сдаче единого вступительного экзамена, стоит заранее ознакомиться с демонстрационными вариантами тестов.

Также при подготовке к блоку по иностранному языку стоит тщательно проработать тестовые задания за прошлые годы.