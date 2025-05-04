Столовая или їдальня: как правильно назвать это заведение общественного питания
- Рассматривается правильность использования терминов "столовая" и "їдальня" для заведений общественного питания.
- Термин "столовая" также используется для описания предметов, связанных со столом или питанием, например, столовые приборы и текстиль.
Те, кто переходит на украинский язык, иногда используют суржик в бытовых разговорах. Но это очень портит язык и впечатление о собеседнике.
В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" 24 Канал рассказывает почему в украинском языке нет слова "столовая".
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Как переводится на украинский "столовая"
Едва ли не чаще всего слово столовая используют родители школьников – "Ты ел сегодня в школьной столовой?" или "Что давали сегодня в столовой?".
В Советском Союзе словом столовая обозначали заведение общественного питания для рабочих, в котором можно было быстро подкрепиться. Поскольку многообразия заведений не было, кроме столовых еще были чайные и буфеты, они имели значительную популярность. Ресторанов почти не было и они были не всем по карману.
Однако, такого слова в украинских словарях нет, слово "столовая" – русизм и суржик.
Словарь украинского языка для обозначения комнаты в которой едят и пьют, а также для заведения общественного питания советует слово – їдальня.
Поэтому не столовая – а "їдальня".
Именно так это слово подают переводчики и оно фигурирует во многих литературных произведениях разного времени.
"Лампа в їдальні прикручена була. На холодних тарілках неясно чорніла печеня " (Михаил Коцюбинский).
"Заклад громадського харчування. В республіці є чимало їдалень, чайних і буфетів, які добре зарекомендували себе" (газета Советская Украина, 1956).
Столовая в доме / Freepik
Сегодня заведения питания в формате столовых, с лентой раздачи и без изысканной сервировки достаточно популярны. Если вы туда попадете и возьмете себе "освежающий" напиток, то знайте, что такого слова в украинском языке тоже нет.
В каких случаях используем слово "столовая"
Слово "столовая" тоже есть в украинском языке, но как местоимение, которым обозначают вещи для комнаты где потребляют пищу или для стола, а также овощи для потребления:
- столовая ложка,
- столовое серебро
- столовый гарнитур,
- столовый сервиз,
- столовый текстиль,
- столовая свёкла или тыква,
- столовое вино.
"Мати виставлялася зі столовим приладдям, і з потравами перед молодим паничем" (Иван Нечуй-Левицкий).
Столовые принадлежности / Freepik
"– Есть у меня картошка, свекла столовая, капуста квашеная...." (Анатолий Шиян).
А еще "столовая" – как специальный термин в географии для обозначения горы или возвышения, что имеет плоскую вершину и стремительные обрывистые склоны – Столовая гора в Южно-Африканской Республике.
Говорите правильно на украинском!