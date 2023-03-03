Правительство планирует оценить качество образования в Украине: Шмигаль объяснил, для чего это нужно

Правительство совместно с международными партнерами планирует оценить качество образования в Украине. Ведь на развитие образования повлияли 2 года карантина из-за COVID-19 и года войны.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объяснил, что еще во время карантинных ограничений учебным заведениям удалось успешно организовать обучение в онлайн-режиме. По его мнению, это помогло, когда началась полномасштабная война.

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Глава правительства подчеркнул, что власть делает все, чтобы качество образования в Украине не снижалось.

По его словам, школьников пытаются вернуть к очной учебе, по крайней мере, в тех регионах, где это возможно ввиду безопасности. Он также добавил, что во всех учебных заведениях, где была возможность организовать укрытие, это сделано.

В то же время премьер отметил, что некоторые образовательные учреждения разрушены в результате российских обстрелов, а в некоторых невозможно проводить очные занятия из-за боевых действий.

Практически все дети в Украине охвачены образованием онлайн или офлайн. Планируем ли мы какие-нибудь дополнительные меры? Безусловно, мы будем делать совместно с нашими партнерами оценку качества образования,

– сообщил Денис Шмигаль.

Он также констатировал, что после войны необходимо будет продолжать реформы образования, в том числе с использованием результатов соответствующей оценки, чтобы компенсировать годы, когда образовательный процесс в Украине ухудшился.

К слову, ранее в МОН заявили, что планируется провести измерение "образовательных разрывов" в школах. Сейчас там ищут финансирование для столь масштабного исследования. Однако не все педагоги положительно отреагировали на это заявление. Подробности – читайте в статьи.