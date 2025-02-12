Образовательный омбудсмен рассказала, кого из учеников можно было бы оставлять на второй год обучения

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала об инициативе оставлять учеников на второй год обучения в том же классе. Предложение касается преимущественно школьников, которые отстают от программы из-за получения образования за рубежом.

Сейчас эта идея находится на стадии обсуждения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Надежды Лещик журналисту УНН.

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Что известно об идее оставлять учеников на второй год обучения

Омбудсмен отметила, что идею предоставления права оставлять учеников на второй год обучения еще будут обсуждать и с Министерством образования и науки Украины.

Пока МОН не начал работу, на сколько мне известно, над этим вопросом. Пока реакцию МОН я не вижу, но будем еще говорить с ними об этом,

– заявила Лещик.

Омбудсмен также объяснила суть предложения о предоставлении школам права оставлять учеников на второй год обучения.

Если ребенок – за рубежом, то он учится на год, на два меньше или учится в интеграционном классе. То есть он фактически не учится в школе страны пребывания. Затем он возвращается в Украину, и мы понимаем, что он на один, два года отстает от своих одноклассников. Именно для такого ребенка необходимо предусмотреть, по желанию родителей, по решению педагогического совета, оставаться на второй год. Именно в этом заключалась идея,

– уточнила она.

Напомним, что в декабре 2024 года образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагала предоставить школам право оставлять учеников на второй год из-за неуспеваемости или пропусков уроков.