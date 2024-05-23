Военные смогут обучать учителей: как обновят предмет "Защита Украины"

В Украине обновляют предмет "Защита Украины". В частности, военные смогут обучать учителей.

Вице-премьер Михаил Федоров отметил, что в рамках изменений планируют интегрировать в предмет гражданское образование и практические знания и навыки. Дети должны понимать, как происходит оборона страны, а также то, зачем к ней участвовать.

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Как обновят предмет "Защита Украины" в школе

Федоров говорит: понимаем, что невозможно качественно научить детей без обучения учителей, поэтому сейчас ищем для них тренеров.

Ими могут стать демобилизованные защитники и защитницы Украины, инструкторы центров гражданской защиты, учителя "Защиты Украины" и смежных предметов, а также специалисты, которые работают с молодежью,

– отметил чиновник.

Программу для тренеров разработало МОН и партнеры. Учителям расскажут, как работать с детьми, в частности старшеклассниками, которые "вне политики", как работает ИПСО и как им противодействовать. Также педагоги услышат от военных Азова о том, какова современная война.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

После обучения тренеры смогут учить учителей в своих регионах.

Просто сейчас в Украине обновляют подход к преподаванию "Защиты Украины" в 10 – 11 классах, ранее это были Защита Отечества, Допризывная подготовка. Параллельно с обучением тренеров, а затем учителей закупаем технику для уроков в школах – от стрелковых тренажеров и учебных дронов до аптечек и медицинских манекенов. Уроки "Защиты Украины" должны соответствовать современным вызовам и технологическим требованиям. Правительство на это уже выделило 1,74 миллиарда гривен,

– рассказал вице-премьер.