Віцепрем'єр Михайло Федоров зазначив, що у межах змін планують інтегрувати у предмет громадянську освіту й практичні знання та навички. Діти повинні розуміти, як відбувається оборона країни, а також те, навіщо до неї долучатися.

До теми Учні та студенти в Україні проходитимуть загальновійськову підготовку

Як оновлять предмет "Захист України" у школі

Федоров каже: розуміємо, що неможливо якісно навчити дітей без навчання учителів, тому зараз шукаємо для них тренерів.

Ними можуть стати демобілізовані захисники й захисниці України, інструктори центрів цивільного захисту, вчителі "Захисту України" та суміжних предметів, а також фахівці, які працюють із молоддю,

– зазначив посадовець.

Програму для тренерів розробило МОН та партнери. Учителям розкажуть, як працювати з дітьми, зокрема старшокласниками, які "поза політикою", як працює ІПСО і як їм протидіяти. Також педагоги почують від військових Азову про те, якою є сучасна війна.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Після навчання тренери зможуть учити вчителів у своїх регіонах.

Просто зараз в Україні оновлюють підхід до викладання "Захисту України" в 10 – 11 класах, раніше це були Захист Вітчизни, Допризовна підготовка. Паралельно з навчанням тренерів, а потім учителів закуповуємо техніку для уроків у школах – від стрілецьких тренажерів та навчальних дронів до аптечок і медичних манекенів. Уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам. Уряд на це вже виділив 1,74 мільярда гривень,

– розповів віцепрем'єр.