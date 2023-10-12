"Не 20": сколько предметов должны изучать учащиеся в старшей школе

Недавно в Украине вспыхнула дискуссия после слов министра образования Оксена Лисового по количеству предметов в школе. Родители считали, что дети должны учить меньше дисциплин.

Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, соавтор государственного стандарта базового среднего образования, соавтор учебников, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 в интервью 24 Каналу высказал свою точку зрения на этот счет. Он считает, что предметов в старшей школе должно быть не 20.

Смотрите также "Количество вузов в Украине нужно сократить": лучший учитель назвал причину

Сколько предметов должно быть в старшей школе

Учитель подчеркнул: говорит об этом с 2016 года.

В старшей школе должно быть не 20, а 8 – 10 предметов. По крайней мере, стоит сделать часть из этих 20 предметов проектными,

– отметил он.

И добавил: для этого можно организовать переходный период, чтобы детям и учителям было легче адаптироваться.

Когда сразу вводить в высшей школе 8 предметов, будет происходить значительное высвобождение педагогов. Но я понимаю, что сокращение предметов повлечет за собой увольнение учителей и их сопротивление. Ведь у нас образование всегда консервативное,

– считает Дьяков.

Сокращение количества предметов в школе: что известно