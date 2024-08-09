Выплаты осуществляют в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты работы. За что педагог может получить премию, рассказали в Офисе образовательного омбудсмена.

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За что и какую премию получают учителя

Премии могут выплачивать по итогам работы определенного периода (месяц, квартал, год), к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам работников и т.д.

Типичные ориентировочные критерии по премированию следующие:

качественная добросовестный труд (качество проведенных уроков и занятий, использование новейших технологий в образовательном процессе, участие в общественно-общественной жизни учебного заведения, состояние документации, надлежащий уровень исполнительской и трудовой дисциплины, эффективной работы с родителями, организация и участие в мероприятиях);

содействие развитию способностей учащихся (подготовка учащихся-победителей ученических олимпиад по учебным предметам разных уровней и конкурса защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук и других конкурсах);

победа и участие в профессиональных конкурсах педагогов;

участие в разработке учебников, учебно-методических пособий, средств обучения, рекомендаций, авторских учебных программ и тому подобное.

Каждая школа может определить собственные критерии начисления премии и внести их в Положение о премировании, которое является частью коллективного договора.

Премирование осуществляют в пределах фонда заработной платы на бюджетный год.

Размеры премий определяют с учетом доплат и надбавок.