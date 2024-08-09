Виплати здійснюють відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи. За що педагог може отримати премію, розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.
Дивіться також Яку відпустку вчителям не зараховуватимуть до стажу
За що і яку премію отримують учителі
Премії можуть виплачувати за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік), до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо.
Типові орієнтовні критерії щодо преміювання такі:
- якісна сумлінна праця (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, стан документації, належний рівень виконавської та трудової дисципліни, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах);
- сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад із навчальних предметів різних рівнів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та інших конкурсах);
- перемога та участь у професійних конкурсах педагогів;
- участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.
Кожна школа може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.
Преміювання здійснюють в межах фонду заробітної плати на бюджетний рік.
Розміри премій визначають з урахуванням доплат і надбавок.