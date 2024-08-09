Виплати здійснюють відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи. За що педагог може отримати премію, розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.

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За що і яку премію отримують учителі

Премії можуть виплачувати за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік), до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо.

Типові орієнтовні критерії щодо преміювання такі:

якісна сумлінна праця (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, стан документації, належний рівень виконавської та трудової дисципліни, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах);

сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад із навчальних предметів різних рівнів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та інших конкурсах);

перемога та участь у професійних конкурсах педагогів;

участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.

Кожна школа може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.

Преміювання здійснюють в межах фонду заробітної плати на бюджетний рік.

Розміри премій визначають з урахуванням доплат і надбавок.