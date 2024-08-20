Школы могут ввести ряд углубленных исторических курсов

В украинских школах вскоре должен появиться общеобразовательный курс истории. Так, ученики будут изучать историю Украины и всемирную историю в рамках одного предмета.

В Минобразования Украины отмечают, что общеобразовательный исторический курс истории – это украиноцентрический курс, который целостно представляет историю Украины и всемирную. При этом ученики могут изучать историю еще и в рамках дополнительных курсов.

Читайте Минобразования хочет объединить всемирную историю и историю Украины в один предмет

Какие дополнительные специальные исторические курсы могут появиться в школах

Наряду с единым общеобразовательным курсом школы могут ввести ряд углубленных курсов (прежде всего – по истории Украины). Они должны обеспечить углубленное изучение как актуальных исторических событий, явлений и процессов, так и тематики, сориентированной на потребности рынка труда.

Это, в частности, могут быть курсы, отражающие историю той или иной отрасли производства, научных открытий, технических изобретений, финансов и экономики, сохранения окружающей среды и тому подобное,

– говорят в МОН.

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Для профильного среднего образования (10 – 12 классы) будет возможность разработать такие специальные курсы как: