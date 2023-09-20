Министр образования анонсировал изменения в преподавании истории Украины в школах
Учебники по истории Украины, в частности для одиннадцатиклассников, будут немного изменены. Все из-за полномасштабной войны в нашем государстве.
Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона рассказал, что МОН также готовит пакет методических рекомендаций для учителей о том, как преподавать новейшую историю в школе и что рассказывать ученикам о войне в разных классах.
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Лисовой анонсировал изменения в преподавании истории Украины в школах
Глава МОН подчеркнул: вопрос изучения новейшей истории в школах очень острый. Также рассказал об изменениях в процессе преподавания этого предмета.
Уже через две недели мы будем иметь пакет методических материалов для учителей, как говорить о войне для разных классов, как объяснять события, какие исторические события нужно освещать,
– уточнил Лисовой.
И добавил, что нужно вносить изменения в учебник по "Истории Украины" и пересматривать подходы к преподаванию этого предмета в школе. Однако реализация этих замыслов требует времени.Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.
Преподавание в школе должно происходить по другим принципам. Это должно быть нарративное, осмысленное преподавание. Оно должно побуждать к осмыслению исторических событий и поступков исторических личностей.
– считает чиновник.
Он при этом уточнил, что максимум до 1 сентября 2024 должны внести изменения в учебники по истории Украины. Старый учебник дополнят разделом, в частности о событиях новейшей русско-украинской войны.
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Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения
- С 1 сентября учебная программа в школах Украины претерпевает изменения.
- Ее адаптируют к военным реалиям, чтобы дети обладали необходимыми в наше время навыками.
- Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив отметил: отдельно в школах не будут преподавать предметы медицинской помощи или минной безопасности. Их интегрировали в курсы седьмых и девятых классов.
- Также МОН активно работает над изменением предмета "Защита Украины" для учеников 10 – 11 классов. На первом этапе в программу этого предмета будут внедряться новые компоненты обучения дронам, их особенностям и использованию, разновидностям.
- Также углубляют изучение противоминной безопасности, оказание медицинской помощи. Параллельно обучают учителей, преподающих этот предмет.