В академии Чайковского запретили преподавание на русском языке

В музыкальной академии имени Чайковского запретили преподавание на русском языке. Речь идет о лекциях и практических занятиях.

По словам Уполномоченного по защите государственного языка, учебные заведения не отчитываются ему о переходе на украинский язык. Однако Тарас Кремень рассказал, что есть такие вузы, которые действуют на опережение.

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Что известно о переходе академии на украинский

В Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского запретили преподавание на русском языке образовательных компонентов и их составляющих,

– заявил Уполномоченный по защите государственного языка.

По его словам, в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского планируют выбрать уполномоченного по защите государственного языка среди студентов. Он также объяснил, что, вероятно, таких заведений больше, но они ему не отчитываются.

Тарас Кремень рассказал, что есть вузы, которые действуют на опережение. В частности:

Харьковский университет имени Каразина ввел должность языкового омбудсмена, которым стал заведующий кафедрой украинского языка;

Киево-Могилянская академия запретила использование русского языка.

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии