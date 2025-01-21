Закупки будут продолжаться: как обновляют предмет "Защита Украины" в школах

В Украине осовременили преподавание школьного предмета "Защита Украины". В прошлом году правительство выделило 1,65 миллиарда гривен на закупку оборудования.

Общины, которые не успели использовать средства в прошлом году, продолжат закупать оборудование в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Из вузов Черновцов отчислили несколько сотен студентов мобилизационного возраста

Что закупят для преподавания "Защиты Украины"

Оборудование закупают для специальных учебных центров, созданных для 5 – 10 школ. Эти ячейки оснастят современной техникой, что позволит ученикам овладевать практическими навыками.

Преподавание предмета осуществляют по обновленной учебной программе, которую МОН утвердило в прошлом году. Ее направили на формирование у молодежи национальной идентичности и базовых навыков для жизни и защиты себя и других. Из программы изъяли зазубривание уставов, хождение строем и чрезмерно академизированную теорию. Зато добавили больше отработок практических навыков, которые будут актуальными для жизни в современном мире.

Сейчас общины потратили 507 миллионов гривен на закупку современного оборудования для учебных центров. За эти средства приобретено 460 интерактивных тиров и ориентировочно 2000 симуляторов полетов на дронах,

– отметили в МОН.

Кроме того, учебные центры получили манекены для оказания домедицинской помощи, бронежилеты, каски противогазы, а также макеты гранат, автоматов, пистолетов и мин и тому подобное. Этот инвентарь поможет ученикам 10 – 11 классов получить практические навыки для защиты себя и окружающих.

Смотрите также Стипендии, обмен студентами, курсы языка: Великобритания будет способствовать развитию украинского образования

Как общины тратят средства

Области, которые потратили больше всего средств: