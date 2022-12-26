Стипендию победители будут получать ежемесячно. Ее размер составляет несколько тысяч гривен.

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Победители языковых конкурсов будут получать президентские стипендии

Так, 14 победителей XXI Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и 39 победителей XII Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко в течение года будут получать стипендию Президента Украины.

Размер стипендий в 2022 году составляет:

1420 гривен ежемесячно для учащихся школ и училищ;

2870 гривен ежемесячно для студентов колледжей;

3800 гривен ежемесячно для студентов вузов.

Эти конкурсы имеют целью утвердить статус украинского языка как государственного, преподносить его престиж и воспитывать уважение украинцев к родному языку.

К слову, финал ХХІІ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика состоялся 24 июня, а ХІІ Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко – 12 февраля.

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