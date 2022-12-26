Стипендію переможці отримуватимуть щомісяця. Її розмір становить кілька тисяч гривень.

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Переможці мовних конкурсів отримуватимуть президентські стипендії

Так, 14 переможців ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 39 переможців XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка протягом року отримуватимуть стипендію Президента України.

Розмір стипендій у 2022 році становить:

1420 гривень щомісяця для учнів шкіл та училищ;

2870 гривень щомісяця для студентів коледжів;

3800 гривень щомісяця для студентів вишів.

Ці конкурси мають на меті утвердити статус української мови як державної, підносити її престиж та виховувати повагу українців до рідної мови.

До слова, фінал ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбувся 24 червня, а ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – 12 лютого.

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