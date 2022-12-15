Так, ГО "Українська античність" запускає проєктну хвилю з громадянської освіти для учнів 8 – 11 – х класів. Однак лише у Харківській та Чернігівській областях.

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Підлітки отримають 100 тисяч гривень на проєкти

Завдяки програмі підлітки зможуть взяти участь у тренінгах та отримати сучасні навички. Зокрема, створити власні інноваційні проєкти, отримати фінансування на їхнє впровадження і таким чином стати змінотворцями у своїх громадах.

Ментори допоможуть усім командам, що пройдуть конкурсний відбір, – 10 командам з Харківської області та 10 – з Чернігівської області – створити проєкти молодіжного простору в їхніх населених пунктах.

Дві найкращі ідеї (одна – у Харківській та одна – у Чернігівській області) профінансують. Дві команди отримають товари та/або послуги на 100 000 гривень на реалізацію проєктів.

Анкета для реєстрації доступна за посиланням. Заповнити її можна до 30 грудня 2022 року.Більше деталей можна знайти на Facebook-сторінці організаторів.

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