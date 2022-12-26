Победители языковых конкурсов будут ежемесячно получать президентские стипендии
Источник:МОН
Победители двух международных языковых конкурсов получат стипендии Президента Украины. Речь идет о триумфаторах конкурсов имени Петра Яцика и имени Тараса Шевченко
Стипендию победители будут получать ежемесячно. Ее размер составляет несколько тысяч гривен.
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Победители языковых конкурсов будут получать президентские стипендии
Так, 14 победителей XXI Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и 39 победителей XII Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко в течение года будут получать стипендию Президента Украины.
Размер стипендий в 2022 году составляет:
- 1420 гривен ежемесячно для учащихся школ и училищ;
- 2870 гривен ежемесячно для студентов колледжей;
- 3800 гривен ежемесячно для студентов вузов.
Эти конкурсы имеют целью утвердить статус украинского языка как государственного, преподносить его престиж и воспитывать уважение украинцев к родному языку.
К слову, финал ХХІІ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика состоялся 24 июня, а ХІІ Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко – 12 февраля.
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Украинским подросткам дадут 100 000 гривен на проекты
- ОО "Украинская античность" запускает проектную волну гражданского образования для учеников 8 – 11 – х классов.
- Благодаря программе подростки смогут поучаствовать в тренингах и получить современные навыки. В частности, создать собственные инновационные проекты, получить финансирование на их внедрение и, таким образом, стать изменотворцами в своих общинах.
- Менторы помогут всем командам, которые пройдут конкурсный отбор, – 10 командам из Харьковской области и 10 – из Черниговской области – создать проекты молодежного пространства в их населенных пунктах.
- Две лучшие идеи (одна – в Харьковской и одна – в Черниговской области) профинансируют. Две команды получат товары и услуги на 100 000 гривен на реализацию проектов.
- Анкета для регистрации доступна по ссылке. Заполнить его можно до 30 декабря 2022 года.
- Больше деталей можно найти на Facebook-странице организаторов.