Просят не разглашать: когда и как можно узнать дату, время и место проведения НМТ

14 мая стартует основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Его участниками будут более 287 тысяч человек.

8 мая зарегистрированные участники уже смогут загрузить приглашение на тестирование. Это можно сделать из своих персональных страниц.

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Когда и как можно узнать дату и место проведения НМТ

В этих приглашениях и будут указаны дата, время и место проведения национального мультитеста.

В Украинском центре оценивания качества образования при этом настоятельно советуют не разглашать, где и когда будет происходить тестирование. От этого может зависеть безопасность всех его участников.

Отметим, что из соображений безопасности УЦОКО не публикует информации о том, где состоятся тестирования на территории Украины. Также не обнародовали график тестирований.

Что известно об НМТ-2024

Основная сессия мультитеста 2024 года стартует 14 мая. Продлится до 25 июня.

Дополнительная сессия состоится в течение 11 – 19 июля.

На НМТ знания участников будут проверять по четырем предметам.

Три будут обязательными, четвертый – по выбору.

Результаты мультитеста будут нужны для поступления в вузы Украины.

В этом году это правило будет касаться даже поступающих на творческие и спортивные специальности.