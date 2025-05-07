Участники НМТ-2025 получили приглашение на тестирование

Участники основной сессии нынешнего национального мультипредметного теста получили приглашения на тестирование. Их разместили в персональных кабинетах.

Поэтому все эти зарегистрированные участники и участницы могут уже загрузить свое приглашение. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие данные есть в приглашении на НМТ

В приглашениях на тестирование отметили дату и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), в котором будет проходить тестирование.

Обратите внимание! Информация о месте тестирования предназначена только для участников НМТ. УЦОКО призывает воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных другим.

Для участников, которые будут участвовать в НМТ в Украине, начало тестирования отметили по киевскому времени. Зато для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом, – в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

Советуем заранее ознакомиться с приглашением и спланировать маршрут к ТЭЦ. Опоздание на тестирование недопустимо, независимо от причины,

– отмечают в Центре.

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Что известно об НМТ в 2025 году