Как грамотно и красиво написать мотивационное письмо: полезные подсказки

В 2023 году многие абитуриенты должны подать при поступлении в вузы мотивационные письма. В частности, поступающие, которые стремятся стать студентами творческих специальностей.

Часто мотивационное письмо нужно и для вступления за границей. Из чего он состоит и как его правильно писать читайте дальше.

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Что такое мотивационное письмо

Мотивационное письмо – шанс представиться мотивированным, интересным и ответственным абитуриентом. В основном такое письмо является рассказом на несколько страниц о том, почему ты мечтаешь стать студентом избранного ЗВО. Так что стоит постараться написать действительно интересное письмо, ведь оно будет очень важным аргументом на вступлении.

Как написать хорошее мотивационное письмо для поступления в вуз

Определи, что тебе интересно и что интересного ты можешь написать о себе. В частности, объясни, чему ты мечтаешь учиться по той или иной специальности. Укажи при этом несколько своих уникальных черт, умений и достижений. Изучи выбраные вуз и специальность. При этом обоснуй детали в своем мотивационном письме. Также внимательно просмотри примеры мотивационных писем в сети. Напиши сначала несколько вариантов своего письма на черновике и попроси друзей дать тебе рекомендации. В письме нужно, в частности, ответить на такие важные вопросы: "Кто ты?", "Почему хочешь поступать именно в этот университет и факультет?", "Чем ты особенный?", "Почему ты хороший кандидат?". В конце письма стоит подытожить, какой у тебя жизненный опыт, квалификация, как раньше ты проявлял себя в выбранном направлении.

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Какой должна быть структура мотивационного письма и какие требования к написанию

Примеры мотивационных писем также часто можно найти на сайтах вузов. Там к тому же могут указывать условия для написания таких писем. Все же есть ряд общих условий, которые нужно соблюдать при написании мотивационного письма. Это:

лаконичность;

четкая структура;

безэмоциональность;

грамотность.

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Структура мотивационного письма должно содержать:

шапку (сведения об адресате и адресанте);

обращение;

вступление;

основную часть;

конечную часть.

В основной части следует, в частности, описать свои успехи в учебе и указать основные достижения. Прежде всего, те, которые будут полезны для выбранной специальности.

Также следует учесть, что в вузах часто обращают внимание на социальные навыки, необходимые для получения отдельных профессий. Поэтому в конце письма следует подытожить вышеупомянутыми фактами, подтверждающими вашу готовность учиться по той или иной специальности.