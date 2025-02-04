В Украине заработал первый Центр тестирования для претендентов на гражданство

В Украине открыли Центр тестирования по основам Конституции Украины и истории Украины для лиц, претендующих на приобретение гражданства нашего государства. Заработал он на базе Государственного учреждения "Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования".

И теперь процесс получения гражданства Украины станет более прозрачным и упорядоченным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Заработал Центр тестирования для претендентов на гражданство

Центр тестирования по основам Конституции Украины и истории Украины создали для обеспечения единого стандарта оценки знаний для всех, кто стремится стать гражданином нашего государства.

Для оценки знаний кандидатов подготовили 350 тестовых заданий: 190 – по истории Украины, 160 – по основам Конституции Украины.

Именно Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования определили уполномоченным учреждением, ответственным за организацию и проведение экзаменов.

Программы экзаменов по основам Конституции Украины и истории Украины утвердили приказом МОН.

На официальном информационном сайте также разместили:

инструкции по сдаче экзаменов;

программы экзаменов;

тестовые задания;

пособие для подготовки иностранцев и лиц без гражданства.

Экзамены будут проходить по единым правилам, чтобы каждый претендент имел равные условия.

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