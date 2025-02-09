Приоритет зачисления, перевод на "бюджет": какие преимущества получают рекруты ВСУ и их семьи

В Министерстве обороны Украины сообщили, что военнослужащим ВСУ, которые присоединились к защите страны через центры рекрутинга украинской армии, предоставят широкий доступ к образовательным возможностям. И не только им, но и их семьям.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Какие именно это будут возможности, читайте дальше.

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Какие образовательные возможности получают воины ВСУ

В МОН отмечают, что военная служба дает шанс получить высшее образование, профессиональное военное образование, изучить иностранный язык, пройти обучение в странах НАТО, а также профессионально развиваться, обучаясь на курсах повышения квалификации.

Сейчас для украинского войска, к которому активно приобщаются украинцы через центры рекрутинга, доступны следующие права и образовательные возможности:

выбрать военную профессию и получить возможность карьерного роста с учетом личных пожеланий;

поступить в учреждения предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений получения высшего, получить степень бакалавра и тактический уровень военного образования;

поступить в ВЗВО, ВНП ЗВО для получения первого уровня высшего образования (бакалавр) по специальности, родственной с гражданской (без отрыва от службы) после подписания второго контракта;

бесплатно изучать иностранные языки при необходимости;

получить приоритетное направление на обучение в учебные центры (ВУЗы) государств-членов НАТО;

получить право на профессиональную адаптацию в случае увольнения с военной службы;

проходить подготовительные программы и курсы повышения квалификации и профессионального уровня для получения новых военных специальностей от учебных центров по решению командира.

Члены семей военнослужащих получают, среди прочего, такие социальные гарантии: