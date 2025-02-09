Приоритет зачисления, перевод на "бюджет": какие преимущества получают рекруты ВСУ и их семьи
В Министерстве обороны Украины сообщили, что военнослужащим ВСУ, которые присоединились к защите страны через центры рекрутинга украинской армии, предоставят широкий доступ к образовательным возможностям. И не только им, но и их семьям.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Какие именно это будут возможности, читайте дальше.
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Какие образовательные возможности получают воины ВСУ
В МОН отмечают, что военная служба дает шанс получить высшее образование, профессиональное военное образование, изучить иностранный язык, пройти обучение в странах НАТО, а также профессионально развиваться, обучаясь на курсах повышения квалификации.
Сейчас для украинского войска, к которому активно приобщаются украинцы через центры рекрутинга, доступны следующие права и образовательные возможности:
- выбрать военную профессию и получить возможность карьерного роста с учетом личных пожеланий;
- поступить в учреждения предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений получения высшего, получить степень бакалавра и тактический уровень военного образования;
- поступить в ВЗВО, ВНП ЗВО для получения первого уровня высшего образования (бакалавр) по специальности, родственной с гражданской (без отрыва от службы) после подписания второго контракта;
- бесплатно изучать иностранные языки при необходимости;
- получить приоритетное направление на обучение в учебные центры (ВУЗы) государств-членов НАТО;
- получить право на профессиональную адаптацию в случае увольнения с военной службы;
- проходить подготовительные программы и курсы повышения квалификации и профессионального уровня для получения новых военных специальностей от учебных центров по решению командира.
Члены семей военнослужащих получают, среди прочего, такие социальные гарантии:
- дети военнослужащих имеют приоритетное право на зачисление в общеобразовательные и дошкольные учебные заведения и детские оздоровительные лагеря независимо от форм собственности;
- члены семей, которые учатся в государственных учебных заведениях, могут быть переведены в государственные учебные заведения, ближайших к новому месту прохождения военной службы или месту жительства,
- члены семей, которые учатся в государственных учебных заведениях, имеют возможность быть переведены на обучение на места государственного заказа (за государственный счет), если они учились за собственные средства.