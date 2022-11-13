"Руки прочь": Студенты Академии печати вышли на митинг против решения Минобразования

Студенты Украинской академии печати против присоединения их ВУЗа к Львовскому национальному университету имени Ивана Франка. Вечером 12 ноября они вышли на уличный протест.

Вечером 12 ноября на львовской площади напротив Оперного театра прошла акция протеста студентов УАП против присоединения их заведения к ЛНУ имени Ивана Франко.

К теме Бабак назвал сроки сдачи теста для поступления и рассказал о работе школ на оккупированных территориях

На митинг вышло максимальное количество студентов

В митинге приняли участие 50 студентов – такое количество участников разрешила полиция. Их поддерживают преподаватели и неравнодушные львовяне. Они держали плакаты и выкрикивали лозунги: "Мы избрали УАП", "Долой руки от УАП", "МОН прячет правду". Студенты требуют прозрачности и соблюдения принципов демократии.

Митинг студентов УАП: видео Натальи Гулий

Конституцией Украины установлено, что каждый имеет право на образование и соответственно право выбора учебного заведения. Но складывается абсурдная ситуация: МОН делает выбор для студентов УАП. Мне досадно, что в моей стране длится 8 лет война, а кто-то дальше занимается образовательным мародерством,

– сказала студентка 3 курса факультета медиакоммуникации и предпринимательства София Савчук.

Ректор УАП также против этого решения

Ректор Украинской академии печати Богдан Дурняк рассказал, что о том, что МОН подало на утверждение Кабмина распоряжение о реорганизации академии, ему стало известно из собственных источников.

Дурняк направил обращение к премьер-министру, МОН и комитету Верховной Рады по вопросам образования и науки с просьбой не принимать спешных решений, учесть позицию вузов и посоветоваться со специалистами.

8 ноября стало известно, что УАП хотят реорганизовать и присоединить к ЛНУ . Подготовка такого решения Минобразования стала неожиданностью для руководства заведения, ведь никаких предварительных обсуждений или объяснений не было.

В вузе опасаются, что присоединение УАП к ЛНУ означает сокращение рабочих академии и сокращение бюджетных мест для студентов. Следует также отметить, что в УАП более 75% специальностей не родственны ЛНУ.